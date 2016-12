By Doris Wells



1. Holly

2 . Comet

3. Brandy

4. Cracker

5. Chestnut

6. Who’s naughty or nice

7. Mariah Carey

8. The Grinch

9. Eggnog

10. Nine

11. Prince Albert

12. A donkey

13. Rockefeller

14. True

15. Tangerines



Ms. Doris Wells is the owner and founder of Manners “R” Essential. For more information, visit www.MannersREssential.com

